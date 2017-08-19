Süper Lig
Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında Osmanlıspor, sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor.
Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında Osmanlıspor, sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı sarı-kırmızılı takımın 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
11. dakikada sağ kanatta serbest vuruş kazanan Galatasaray'da topun başına geçen Belhanda, pasını yerden Mariano Filho'ya aktardı. Mariano'nun yerden şutunu topuğuyla tamamlayan Fernando'nun şutu üstten auta çıktı.
14. dakikada Belhanda'nın sağ taraftan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Maicon kafayla topu ağlarla buluşturdu. 0-1
24. dakikada Raheem Lawal'ın sol ayağıyla ceza sahasının dışından vurduğu şutu Muslera kurtardı.
31. dakikada Rodrigues'in sağ kanattan rakibinden sıyrılıp yerden ortasında topla buluşan Gomis, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-2
Stat: Osmanlı
Hakemler: Halil Umut Meler xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx, İlker Takpak xx
Osmanlıspor: Hakan Arıkan xx, Numan Çürüksu xx, Vrsajevic xx, Andreas Maxso xx, Tiago Pinto xx, Tugay Kacar xx, Aminu Umar xx, Musa Çağıran xx, Lawal xx, Hasan Kılıç xx, Serdar Gürler xx
Yedekler: Ahmet Eyüp Türkaslan, Branislav Ninaj, Mehmet Güven, Mehmet Umut Nayir, Özer Hurmacı, Regattin, Vaclav Prochazka, Muhammed Bayır, Anıl Karaer
Teknik Direktör: Bülent Uygun
Galatasaray: Muslera xx, Mariano xx, Maicon xx, Serdar Aziz xx, Martin Linnes xx, Tolga Ciğerci xx, Fernando xx, Ndiaye xx, Belhanda xx, Rodrigues xx, Gomis xx
Yedekler: Eray İşcan, Ahmet Yılmaz Çalık, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Sinan Gümüş, Emrah Başsan, Osman Tarım Çamdal, Lionel Jules Carole, Koray Günter
Teknik Direktör: Igor Tudor
Goller: Maicon (dk. 14), Rodrigues (dk. 31) (Galatasaray)
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