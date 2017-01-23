Sultanbeyli’den Mardin’e kardeşlik köprüsü

Sultanbeyli Gençlik Eğitim Merkezi "İyilik Kulübü" öğrencileri, Mardin Kızıltepe Zergan İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine harçlıklarıyla aldıkları hediyeleri gönderdi.

İyilik Kulübü öğrencileri yaptıkları iyiliklerle takdir topluyor. Toplumsal konulara eğilen kulüp öğrencileri, Mardin Kızıltepe Zergan İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri için harçlıklarıyla hediyeler aldı. Zergan İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri de hediyelerini aldıktan sonra sitelerinden ve sosyal medyadan Sultanbeyli Belediyesi'ne ve öğrencilere teşekkür etti.