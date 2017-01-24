Süleymanpaşa Belediyesi Aydınlanma Toplantıları Uğur Mumcu anması ile başladı

Süleymanpaşa Belediyesi'nin organize ettiği Aydınlanma Toplantıları'nın ilki olan Adalet ve Demokrasi Haftası ile Uğur Mumcu'yu Anma toplantısı Yılmaz İçöz Sahnesi'nde gerçekleştirildi.

Toplantıda siyasetçi, hukukçu ve gazeteci kimlikleri ile tanınan eski Turizm ve Tanıtma Bakanı Orhan Birgit konuşmacı olarak yer aldı. Toplantının açılış konuşmasını Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat yaptı. Eşkinat, konuşmasında, Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına sahip çıkacaklarının altını çizdi.

Eski Bakan Birgit'e de toplantıya katılımlarından ötürü teşekkür eden Eşkinat, "Türkiye Cumhuriyeti'nin ulu çınarı Sayın Orhan Birgit, sizin şahsınızda tüm katılımcıları en içten dileklerimle selamlıyorum. Ulu çınar tanımını özellikle kullandım çünkü biz de bir ulu çınarın mensubuyuz. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin ulu çınarı ve bugünlere kadar cumhuriyeti, aydınlanmayı taşıyan en büyük meşalesidir. Sizler bu cumhuriyetin tarihisiniz. Sizlerin bize emanetine sonuna kadar sahip çıkacağımıza söz verirken, bugün terör yüzünden kaybetmenin acısını taşıdığımız çok sevgili Uğur Mumcu'yu anma gününde, aynı zamanda çok değerli İsmail Cem'i kaybetmenin bugününde, onların acılarını içimizde taşıyoruz. Bir taraftan da cumhuriyetimize artık son noktayı koymaya çalışanlara karşı kanımızın son damlasına kadar mücadele verme azminde olduğumuzu ifade etmek isterim. Artık korkacak bir şey yok. Bugün birilerini alıp götürenler, yarın da bizi alıp götürebilir. Artık ne düşünüyorsak, hiç çekinmeden söylemek durumundayız. Özellikle kadınlarımız, bir dönemi kapatmaya çalışırlarken artık sizlere uyku yok. Bizi bu ülkede var eden, bu topraklarda bağımsız yaşatan Mustafa Kemal Atatürk'ün evlatları olarak bize artık uyku yok. Cumhuriyet aydınlığını bu ülkeye taşıyan bizden önceki nesillere karşı sorumluluğumuzu yerine getirmenin zamanıdır. Bu ülke faşistlerle, faşizmle, baskılarla, bu ülke dogmalarla yönetilemez. Bu ülke Mustafa Kemal aydınlığını taşıyan bir ülkedir. Bu topraklar Mustafa Kemal'in bizlere mirasıdır ve bu toprakların evlatları bu mirasa sahip çıkacaklardır. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi tekrar saygı ve sevgiyle selamlıyorum, yaşı bizden ileri olsa da yüreğinde hala cumhuriyet, bağımsızlık ve Atatürk sevgisi taşıyan Sayın Organ Birgit'e bize zaman ayırdıkları için çok teşekkür ediyorum" dedi

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24 Ocak kararları ve Uğur Mumcu belgeseli gösterimi yapıldı

Eşkinat'ın ardından kürsüye gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da referanduma gideceği kesinleşen anayasa değişiklik paketi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Albayrak, Birgit'e de teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından, tarihe 24 Ocak Kararları olarak geçen, eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın hazırladığı, 24 Ocak 1980'de yürürlüğe giren ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kaderini değiştiren ekonomik tedbirler paketi ile ilgili belgesel gösterimi yapıldı. Belgeselde, 24 Ocak 1993'te bombalı terör saldırısında hayatını kaybeden araştırmacı-gazeteci yazar Uğur Mumcu'ya da yer verildi.

Daha sonra kürsüye gelen Orhan Birgit, Uğur Mumcu'nun katledilmesine giden süreçte yaşananları anlattı. Birgit, uzun yıllardır Türkiye Cumhuriyeti'nin ortadan kaldırılmasına yönelik bir süreç işletildiğini ifade ederek, "Hiçbirimiz durumun bu noktaya varacağını öngöremedik. Anayasa değişikliği ile yapılmak istenen çağdaş cumhuriyetin ortadan kaldırılarak yerine tek bir adama endeksli bir rejim getirmektir. Bu noktada artık ayağa kalkmalı ve 81 ilde bu girişime karşı mücadele etmeliyiz" açıklamasında bulundu.

Toplantıya Albayrak ve Eşkinat'ın yanı sıra CHP İl Başkanı Recep Ökten ve Süleymanpaşa İlçe Başkanı İlker Yağcıoğlu, eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Süleymanpaşa Belediyesi'nin düzenlediği Aydınlanma Toplantıları'nın her ay düzenli olarak yapılacağı belirtildi.