Suikaste kurban giden Uğur Mumcu için anma mesajları

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Gazeteci Yazar Uğur Mumcu'nun ölüm yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladılar.

Başkan Albayrak mesajında, "Laik, demokratik ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yılmaz savunucusu, gazeteci- yazar Uğur Mumcu'yu aramızdan ayrılışının 24. yıl dönümünde bir kez daha özlemle anıyoruz. Yaşamını toplumun gerçekleri öğrenmesine adayan, gerçeklerin ve doğruların üzerine korkusuzca giden Mumcu, özgürlüğün simgesi, Cumhuriyet'in sesi olmuştur. Onun aydınlık fikirleri, savunduğu ve inandığı değerler, laik Türk milletinin aklında ve yüreğinde sonsuza dek var olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, başarılı çalışmalarıyla Türk halkında derin izler bırakan yurtsever, cesur ve aydınlık kalem, Cumhuriyeti, bağımsızlığı, özgürlüğü ve hukukun üstünlüğünü savunan Uğur Mumcu'yu 24. ölüm yıl dönümünde saygı ve özlemle anıyor, nice Uğurlar yetişmesini diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat ise, Gazeteci Yazar Uğur Mumcu'nun ölüm yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "24 Ocak 1993'te hain bir suikast sonucu aramızdan ayrılan Uğur Mumcu'yu saygı ve özlemle anıyoruz" ifadelerini kullandı.