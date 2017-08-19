Su kuyusuna düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı

Ankara'da 6 metre derinliğindeki su dolu kuyuya düşen inek, itfaiye ekiplerinin hummalı çalışması sonucu kurtarıldı.

Olay, Keçiören ilçesindeki Bağlum semtinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otlatmak için ahırdan çıkarılan bir inek, üzeri açık bırakılan 6 metre serinliğindeki su dolu kuyuya düştü. Yaralı hayvanı kendi imkanlarıyla çıkaramayan vatandaşlar, olayı itfaiyeye bildirdi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yaralı ineği kurtarmak için çalışma başlattı. Kuyuya giren su altı arama kurtarma ekibi dalgıçları tarafından halatla bağlanan inek, vinç yardımıyla yukarı çekildi. İtfaiyenin başarılı çalışması sonucu kurtarılan hayvan veteriner tarafından tedavi altına alındı.