Son günlerde yaşanan terör olaylarına karşı ellerine Türk bayraklarını alan Doğu ve Güneydoğu'daki vatandaşlar terör örgütü PKK'ya karşı tepkilerini ortaya koyarken, bölgeyi iyi bilen Strateji ve İstihbarat Uzmanı Muhammed Taha Gergerlioğlu, "Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki Kürt kardeşlerimizin tutumu çok daha anlamlıdır. Kürt halkının devlet ile birlikte olması, aşiretlerin ortak bildirileri çok anlamlıdır" dedi.

Terör örgütü PKK'ya hemen hemen her gün darbe indiren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yaptığı nokta operasyonlarla örgütü köşeye sıkıştırdı. Örgütteki panik havası istihbarat raporlarına da yansırken, PKK operasyonlarla son yılların en büyük dağılma sürecine girdi. Yıllardır PKK tarafından tehdit edilen Doğu ve Güneydoğu'da yaşayan bölge halkı da, Diyarbakır, Hakkari gibi çok sayıda illerde ellerine Türk bayraklarını alarak tepkisini ortaya koydu. Strateji ve İstihbarat Uzmanı Muhammed Taha Gergerlioğlu ise operasyonların örgüte ağır zaiyat verdiğini ifade ederek, bölgedeki vatandaşların tepkisini değerlendirdi.

"HDP'nin foyası ortaya çıktı"

Gergerlioğlu, halkın tepkisinin çok iyi analiz edilmesi gerektiğini ve mesaj dolu olduğunu dile getirerek, "Kürt halkının devlet ile birlikte olması, aşiretlerin ortak bildirileri çok anlamlıdır. Türk ordusu Suriye-Irak topraklarında; aynı zamanda Afrika topraklarında, Körfez'de, Katar'da, Somali'de, daha birçok yerde askerimiz var. Sınır ötesine adalet operasyonları yapıyoruz, birilerinin söylediği gibi işgal operasyonları değildir yapılanlar" dedi.

Muhammed Taha Gergerlioğlu, aşiretlerin ortak mücadele ve bildirilerine de dikkat çekerek, "Bölge halkının devlet ile birlikte olması, aşiretlerin ortak bildirileri çok anlamlıdır. Doğu'daki kardeşlerimiz bugüne kadar PKK'nın korkusuyla konuşamazken, artık devletinden emin olup konuşması ve açık bir şekilde yönünü devletten yana belli edip tavır alması harika bir durumdur. Oradaki vatandaşlarımız, bitme noktasına gelen örgütü artık bölgede barındırmamaya başladı. "Barış" ve "halkların kardeşliği" diyerek insanları kandıran terör örgütünün siyasi uzantısı HDP'nin foyası ortaya çıktı. HDP'liler, oradaki vatandaşlarımızı ziyaret bile edemiyorlar; çünkü vatandaşlarımız gereken cevabı kendilerine en iyi şekilde veriyor. Sırtını PKK'ya, YPG'ye dayayanlar da artık adalet huzurunda hesap veriyor" ifadelerini kaydetti.

"İçimize sızan hainlerin, hepsi içeride"

"Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), 15 Temmuz'u başaramayınca belli başlı planları devreye aldı" diyen Gergerlioğlu, şöyle konuştu:

"Bu örgütlerin de bilindiği gibi hepsi bir oldu ve ülkemize saldırıyorlar. FETÖ, Güneydoğu ve Doğu'da her zaman kargaşa ortamı oluşturarak, birliğimizi ve kardeşliğimizi baltalamaya çalıştı; çünkü bu bölgeler bizim hassas noktamızdır. Sayısız planlar boşa çıktı ve bu hainlere halk tokadını indirdi. Bir eskiden yapılan operasyonlara bakalım, bir de şimdi. İçimize sızan hainlerin, hepsi içeride."