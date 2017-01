STK’lardan Vali Coş’a destek ziyareti

Milli İrade Platformu'nu oluşturan STK temsilcileri Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş'a destek ziyaretinde bulundu.

Son günlerde bazı basın yayın organlarında Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş hakkında çıkan karalama haberleri sonrasında Milli İrade Platformu'nu oluşturan STK temsilcileri Vali Coş'a destek ziyaretine gitti.Kalabalık heyeti, Vali Hüseyin Avni Coş Sakarya İl Emniyet Müdürü Eyüp Pınarbaşı ve İl Jandarma Komutanı Albay Emin Dursun ile karşıladı.

Karşılama sırasında bir açıklama yapan Vali Coş, "Birliğimize, beraberliğimize, huzur kenti Sakarya'mıza sahip çıktığınız için her zaman devletimizin, milletimizin yanında olduğunuz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bugünde böyle yarında böyle bir'iz, beraberiz. Milletimiz, huzurumuz, güvenliğimiz, geleceğimiz için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Daha iyi bir Türkiye, daha güçlü bir Türkiye için bütün engellemelere rağmen yılmadan, bıkmadan, usanmadan, yolumuza devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın, devlet büyüklerimizin önderliğinde kurulan bütün tuzakları, bütün engelleri aşarak inşallah her alanda büyük Türkiye'yi kuracağız. Gençlerimize, çocuklarımıza, daha güçlü bir Türkiye'yi teslim edeceğiz. Yaptığımız çalışmaları engellemek isteyen baltalamak isteyenler var. Milletimiz içinde fitne ve fesat tohumları saçmaya çalışan, milletimizin bir kısmını kandırarak yanıltarak onları devletimize, milletimize karşı kullanmak isteyen şer güçler var kökü dışarıda güçler var. Bizim en büyük güvencemiz milletimizin sağ duyusudur, birliği ve beraberliğidir. Dün olduğu gibi bugünde yarında milli ve manevi güçlerimiz sayesinde bütün sıkıntılarımızı aşacağız. İstikbal bizim olacak. Gelecekte Türkiye Cumhuriyeti devleti her alanda daha güçlü olacak. Buna inanıyoruz ve gece gündüz hep birlikte çalışıyoruz. Milletimizin duasıyla desteğiyle devlet görevlilerimizin de çalışmalarıyla milletimiz kararlı bir şekilde sadece Türkiye'nin değil mazlum dünya da bulunan mazlumların rahatça yaşaması için çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Konuşmalar sonrasında STK'lar adına Vali Coş'a Türk bayrağı ve Kuran-ı Kerim hediye edildi. Program yapılan duanın ardından sona erdi.