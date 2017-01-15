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Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe sahasında Adanaspor'la 2-2 berabere kaldı.

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Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe sahasında Adanaspor'la 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler bu sonuçla lider Başakşehir'in 7 puan gerisine düştü.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

78. dakikada Skrtel'in şutunda Koman'ın eline çarpan topta Fenerbahçe penaltı kazandı. Fernandao'nun kullandığı penaltıda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2

88. dakikada Fenerbahçe atağında savunma topu uzaklaştıramadı. Van Persie'nin şutunda kaleci Itandje, topu kornere gönderdi.

90+7. dakikada Van Persi ortaladı. Salih'in sağdan şutunda Itandje topu kornere çıkardı. Lens'in kullandığı kornerde kafası Josef vurdu, top auta çıktı.

Stat: Ülker Arena

Hakemler: Serkan Çınar xxx, Serkan Ok xxx, Mehmet Cem Hanoğlu xxx

Fenerbahçe: Volkan xx, Şener xx, Neustadter x (Van Persie dk. 79 x), Skrtel x, Hasan Ali xx, Mehmet xxx (Karavayev dk. 44 x), Ozan xx, Josef xx, Lens x, Chahechouhe x (Salih dk. 64 x), Fernandao xx

Yedekler: Fabiano, İsmail, Yiğithan, Alper

Teknik Direktör: Dick Advocaat

Adanaspor: İtandje xxxx, Digao xxx, Ramos xxx, Didi xxx, Samican xxx, Cem xxx (Ahmet Dereli dk. 90 ?), Foguinho xxxx, Bekir xxx (Tevfik dk. 74 xx), Koman xxx, Roni xxx (dk. 84 Emre ?), Magaye xxxx

Yedekler: Hayrullah, Viera, Ahmet Bahçıvan, Silva

Teknik Direktör: Levent Şahin

Goller: Mehmet Topal (dk. 40) Fernandao (dk. 78 pen.) (Fenerbahçe), Magaye (dk. 23), Glaison (dk. 45+1) (Adanaspor)

Sarı kartlar: Foguinho, Ramos, Bekir, Koman, Digao, Didi, Itandje (Adanaspor), Şener (Fenerbahçe)

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