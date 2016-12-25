Spor Toto Süper Lig
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında sahasında karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor'u 5-1 mağlup etti.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında sahasında karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor'u 5-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada Yasin'in pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Sneijder'in aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin üzerinden ağlarla buluştu. 3-1
55. dakikada sol kanattan Sneijder'in yerden ortasında ön direkte bulunan Eren'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-1
70. dakikada sol kanattan Berkan'ın içeri çevirdiği topa Ayite'nin vuruşunda meşin yuvarlak Muslera'da kaldı.
71. dakikada Emre Akbaba'nın ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta top direkten oyun alanına geri döndü.
80. dakikada Yasin'in pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Sneijder'in alta pasa çıkardığı topta Josue, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 5-1
83. dakikada Josue'nin ara pasında ceza sahası içi sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Bruma'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Zdenek'te kaldı.
89. dakikada Erhan, rakibine yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Stat: Türk Telekom Arena
Hakemler: Halis Özkahya xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Ceyhun Sesigüzel xx
Galatasaray: Muslera xxx, Sabri xx, Semih xx, Hakan xx, Carole xxx, Nigel de Jong xx, Selçuk xx (Hamit dk. 46 xx), Yasin xxx, Bruma xx, Sneijder xxxx, Eren xx (Josue dk. 74 xx)
Yedekler: Cenk, Linnes, Chedjou, Berk, Cavanda
Teknik Direktör: Jan Olde Riekerink
Aytemiz Alanyaspor: Zdenek x, Gassama x (Erhan dk. 58 x), Ba x, Garcia x, N'sakala xx, Taha x, Candeias xx, Efecan x (Ayite dk. 54 x), Berkan x, Emre x, Sajad xx (Gökay dk. 85 ?)
Yedekler: Haydar, Nuru, Birol, Rauf
Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar
Goller: Nigel de Jong (dk. 30) Sneijder (dk. 51), Eren (dk. 55), Joseu (dk. 80), Ghassana (dk. 45 k.k.) (Galatasaray), Sajad (dk. 39) (Aytemiz Alanyaspor)
Kırmızı kart: Erhan (dk. 89) (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı kartlar: Bruma, Sneijder, Nigel de Jong (Galatasaray), Badias (Aytemiz Alanyaspor)
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.