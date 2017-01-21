Spor Toto Süper Lig
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Kardemir Karabükspor sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geliyor.
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Kardemir Karabükspor sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede ilk yarı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
15. dakikada Selçuk İnan'ın havadan gönderdiği ara pası göğsüyle kontrol edip ceza sahası içerisine giren Yasin Öztekin, kaleci Ahmet Şahin'den sıyrıldıktan sonra yerden düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1
31. dakikada Lionel Carole'ün ceza sahası içerisinde Evgen Seleznyov'a yaptığı müdahale sonrasında hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. Evgen Seleznyov penaltı vuruşunda topu ağlara gönderdi. 1-1
Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Tarık Ongun xx
Kardemir Karabükspor: Ahmet Şahin xx, Barış xx, Latovlevici xx, Dany xx, Kerim xx, Gaman xx, Tanase xx, İlhan Depe xx, Ceyhun Gülselam xx, Lazarevic xx, Seleznyov xx
Yedekler: Ercüment, Kokalovic, Osman, Mahmut, Fatih Atik, Serdar, Andrey Bliznichenko
Teknik Direktör: Igor Tudor
Galatasaray: Muslera xx, Sabri xx, Hakan Balta x, Carole xx, Ahmet Çalık xx, Selçuk xx, Josue xx, Yasin xx, Nigel De Jong xx, Bruma xx, Podolski xx
Yedekler: Cenk, Linnes, Semih, Birhan Vatansever, Kerem Çalışkan, Garry Rodrigues, Eren Derdiyok
Teknik Direktör: Jan Olde Riekerink
Goller: Evgen Seleznyov (dk. 31 pen.) (Kardemir Karabükspor), Yasin (dk. 15) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Yevhen Seleznyov (Kardemir Karabükspor), Lukas Podolski, Ahmet Çalık (Galatasaray)
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