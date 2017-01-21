Spor Toto Süper Lig
Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti.
Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Mücadele ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada Ahmet İlhan'ın sağ kanattan yaptığı ortaya Kweuke'nin ceza sahasında yükselerek yaptığı kafa vuruşunda top kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.
59. dakikada Konyaspor atağında Ali Çamdalı'nın pası ile ceza yayı üzerinde topla buluşan Rijad Bajic sol ayağı ile yerden vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-1
84. dakikada Milosevic'in orta sahadan verdiği pasla hareketlenen Hadziahmetovic'in sürdükten sonra yaklaşık 30 metreden vuruşunda top üsten auta gitti.
Stat: Konya Büyükşehir Belediyesi
Hakemler: Halis Özkahya xx, Serkan Olguncan xx, Hakan Yemişken xx
Konyaspor: Serkan Kırıntılı xx, Nejc Skubic xx, Jagos Vukovic xx, Jens Jonsson xx, Barry Douglas xx, Volkan Fındıklı xx, Ömer Ali xx, Deni Milosevic xxx (Can Demir dk. 90+1 ?), Halil İbrahim xx (Dimitar Rangelov dk. 60 x), Riad Bajic xxx (Hadziahmetovic dk. 71 x)
Yedekler: Kaya Tarakçı, Emre Can, Fofana, İoan Hora
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan xx, Özgür Çek xx (Oğuzhan dk. 86 ?), Ümir Kurt xx, Obaabona xx, Mehmet Akyüz xx, Dhurgham İsmael xxx, Jakob Jantscher xx, Marwane Saadane xx, Recep Niyaz xxx, (Oğulcan dk. 71 x), Ahmet İlhan xx (Osagie Bright dk. 66 x), Kweuke xx
Yedekler: Muhammed Alperen, Petrucci, Matic Fink, Robin Yalçın
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Goller: Milosevic (dk. 4), Riad Bajic (dk. 59) (Konyaspor), Recep Niyaz (dk. 35) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Barry Douglas, Jagos Vukovic, Riad Bajic, Ali Çamdalı (Konyaspor), Marwane Saadane, Osagie Bright (Çaykur Rizespor)
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