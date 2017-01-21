Spor Toto Basketbol Süper Ligi
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde Muratbey Uşak, deplasmanda normal süresi 90-90 biten karşılaşmanın uzatma bölümünde Trabzonspor Medical Park'ı 105-101...
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde Muratbey Uşak, deplasmanda normal süresi 90-90 biten karşılaşmanın uzatma bölümünde Trabzonspor Medical Park'ı 105-101 mağlup etti.
Salon: Hayri GÜr
Hakemler: Mehmet Keseratar xxx, Özlem Yalman xxx, Önder Yılmaz xxx
Trabzonspor Medical Park: Green xx 13, Hardy xxx 28, Gutierrez xxx 22, Wright xx 9, Kadji xxx 18, Erol Can Çinko xx 9, Moody x 2
Muratbey Uşak: Berkay Candn xx 6, Freimanis xxx 18, Vasiliauskas xx 10, Ibekwe xx 12, McKissic xxx 19, Auguste xx 11, Mesut Ademoğlu x, Berent Kavaklıoğlu x 3, Harrison xxx 26
1. Periyot: 20-26 (Muratbey Uşak Lehine)
Devre: 42-48 (Muratbey Uşak Lehine)
3. Periyot: 62-64 (Muratbey Uşak Lehine)
Normal sonuç: 90-90
Beş faulle çıkan: Vasiliauskas, Auguste (Muratbey Uşak) Kadji, Gutierrez (Trabzonspor Medical Park)
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