Konya-4 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Spor Toto Basketbol Süper Ligi
Spor Toto Basketbol Süper Ligi

Spor Toto Basketbol Süper Ligi

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde Muratbey Uşak, deplasmanda normal süresi 90-90 biten karşılaşmanın uzatma bölümünde Trabzonspor Medical Park'ı 105-101...

A+A-

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde Muratbey Uşak, deplasmanda normal süresi 90-90 biten karşılaşmanın uzatma bölümünde Trabzonspor Medical Park'ı 105-101 mağlup etti.

Salon: Hayri GÜr

Hakemler: Mehmet Keseratar xxx, Özlem Yalman xxx, Önder Yılmaz xxx

Trabzonspor Medical Park: Green xx 13, Hardy xxx 28, Gutierrez xxx 22, Wright xx 9, Kadji xxx 18, Erol Can Çinko xx 9, Moody x 2

Muratbey Uşak: Berkay Candn xx 6, Freimanis xxx 18, Vasiliauskas xx 10, Ibekwe xx 12, McKissic xxx 19, Auguste xx 11, Mesut Ademoğlu x, Berent Kavaklıoğlu x 3, Harrison xxx 26

1. Periyot: 20-26 (Muratbey Uşak Lehine)

Devre: 42-48 (Muratbey Uşak Lehine)

3. Periyot: 62-64 (Muratbey Uşak Lehine)

Normal sonuç: 90-90

Beş faulle çıkan: Vasiliauskas, Auguste (Muratbey Uşak) Kadji, Gutierrez (Trabzonspor Medical Park)

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.