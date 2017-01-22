Spor Toto 3. Lig
Sultanbeyli Belediyespor, Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta karşılaştığı AFJET Afyonspor'a 3-0 mağlup oldu.
Sultanbeyli Belediyespor, Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta karşılaştığı AFJET Afyonspor'a 3-0 mağlup oldu.
Stat: Sultanbeyli Gölet
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe xx, Hidayet Zeybek xx, Kadir Beyaz xx
Sultanbeyli Belediyespor: Furkan Kaçar xx, Mustafa Ün xx, Murat Ayaz xx, İbrahim Necipoğlu xx, Emrah Günden xx, Cihan Güneş xx, Kadir Salih xx, Fatih Dalgıç xx, Enes Çavuş xx, Gökhan Cingirt xx, Yavuz Odabaşı xx
AFJET Afyonspor: Murat Demir xx, Samed Cantürk xx, Nazmi Candoğan xx, Ali Kılıç xx, İsmet Benli xx Ömer Çelik xx, Yasin Yener xx, Mehmet Feyzi Yıldırım xx, Murathan Buruş xx, Oltan Karakullukçu xx, Uğur Durmuş xx
Goller: Oltan Karakullukçu (dk. 68), Uğur Durmuş (dk. 71 pen.), Murathan Buruş (dk. 80 pen.) (AFJET Afyonspor)
Sarı Kartlar: Yavuz Odabaşı, Burak Ayaz, Enes Çavuş, Güven Şen (Sultanbeyli Belediyespor), Uğur Durmuş, Oltan Karakullukçu, Emrullah Yıldırım (AFJET Afyonspor)
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