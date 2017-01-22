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Spor Toto 2. Lig

Spor Toto 2. Lig

Kastamonuspor 1966, Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta karşılaştığı Hatayspor'u sahasında 1-0 yendi.

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Kastamonuspor 1966, Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta karşılaştığı Hatayspor'u sahasında 1-0 yendi.

Stat: Gazi

Hakemler: Hasan Ertuğan xxx, Hulusi Akırşan xxx, Şaban Karadereli xxx

Kastamonuspor 1966: Oğuzhan Bahadır xxx, Hasan Ayaroğlu xx, Yaşar Çetin xx (İskender Alın dk. 64 xxx), İbrahim Kaş xxx, Erkan Sekman xx, Ufuk Özbek xxx (Kerem Şeras dk. 54 xx), Batuhan İşçiler xx, Faruk Öcal xx, Alaaddin Okumuş xx, Mehmet Çakır xxx (Arda Havar dk. 74 x), Salih Sefercik xxxx

Yedekler: Cengiz Biçer, Uğur Parlak, Muhammed Çoban, Oğuz Özden

Teknik Direktör: Ziya Doğan

Hatayspor: Akın Alkan xxx, Selahattin Selçuk Özkan xx, Ömer Yıldız xx, Mithat Yaşar x (Emin Altunay dk. 54 x), Selim Ilgaz xx, (Caner Hüseyin Bağ dk. 67 x), Yılmaz Özkeren xx, Mesut Çaytemel xx, Muhammed Burak Taşdemir xxx (Tolga Çavdar dk. 82 ?), İsmail Erdoğan xx, Sadi Karaduman xx, Volkan Altınsoy xx

Yedekler: Göksal Özkara, Soner Örnek, Taha Balcı, Serkan Koç

Teknik Direktör: Fatih Kavlak

Gol: Hasan Ayaroğlu (dk. 87) (Kastamonuspor 1966)

Sarı Kartlar: Alaaddin Okumuş, Mehmet Çakır (Kastamonuspor 1966), Selahattin Selçuk Özkan (Hatayspor)

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