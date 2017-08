Sözeri: “Sahadaki vücut dilimiz, ritmimiz her şey bugün çok güzeldi”

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, coşkulu bir oyunla galibiyeti hak eden taraf olduklarını söyledi.

Lige Gençlerbirliği beraberliği başlayan Kardemir Karabükspor, ikinci haftada sahasında Medipol Başakşehir'i 3-1 mağlup etti.

Maçın ardından açıklamalarda bulanan Sözeri, maça iki takımın da kontrollü başladığını söyledi. Erkan Sözeri, seyircileri önünde ilk maçları olması bakımıyla maça biraz kontrollü başladıklarını belirterek, "Ama anlık hatadan golü kalemizde gördük. Ama geriye dönüş çok önemliydi, oyun disiplininden kopmadan. Oyuncularımız bu geriye dönüşü muhteşem bir şekilde yaptılar. Oyun disiplininden kopmadılar. Duran toptan ve daha sonra beraberliği bulup, galibiyeti yakaladıktan sonra gerçekten coşkulu, tutkulu bir futbol oynadığımızı düşünüyorum. Rakibimiz ikinci yarı üzerimize daha çok gelince kontradan çok pozisyonlar bulduk ama maalesef değerlendiremedik. Önemli olan bugün 3 puandı seyircimize güzel futbolla, mücadeleyle 3 puan hediye etmekti, bunu başardığımız için mutluyuz. Ama bir maçla bitmiyor tabi bunu devam ettirmek ana hedefimiz olacak. Sahadaki vücut dilimiz, ritmimiz her şey bugün çok güzeldi, memnunum, oyuncularımı tebrik ediyorum, gönülden kutluyorum. Bu performansımız devam ettiği sürece her zaman bu sonuçları almaya aday bir takımız. Oynamayan oyuncularımızdan da her zaman faydalanacağım. Çünkü, uzun soluklu bir maratondayız. O oyuncularımı da hazır tutmak adına hafta içinde zaman zaman alt yapı takımımızda maçlarda alıyoruz. Biz bir takımız. Oynayan oynamayan bu bütünlüğümü sağladığımız sürece her zaman bu sonuçları almaya adayız. Taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Bu akşam bizi inanılmaz ittiler" dedi.

Bir soru üzerine İshak Doğan ve diğer oyunları değerlendirmeyi düşündüklerini de kaydeden Sözeri, "İshak Doğan kardeşimizin defansif zafiyeti var, o eksiklerini giderdiği zaman kullanmayı düşünüyoruz. O da bizim oyuncumuz zaten kullanmasak göndeririz" ifadelerine yer verdi.