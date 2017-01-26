Sosyal medyanın yeni trendi

Kutsal topraklara giden vatandaşlar ellerindeki kağıtlara sevdiklerinin isimlerini yazarak selam gönderip sosyal medyada paylaşılıyor.

Kabe'yi ziyaret eden, kutsal topraklarda dini görevlerini yerine getiren vatandaşlar, memleketlerindeki sevdiklerine sosyal medya aracılığı ile selam gönderiyorlar. Sevdiklerinin isimlerini kağıda yazıp, Kabe'yi ve ellerindeki kağıtları aynı fotoğraf karesine alan vatandaşlar fotoğrafları sosyal medyada paylaşıyor.

Gün geçtikçe artan paylaşımları kimi insanlar beğenirken, bazı vatandaşlar ise dini figürleri bu tür paylaşımlar ile sosyal medyaya aktardıkları için paylaşımları eleştiriyor.