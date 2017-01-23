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Sosyal medyadan terör propagandasına 4 tutuklama

Sosyal medyadan terör propagandasına 4 tutuklama

Bursa'da, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 7 kişiden 4'ü tutuklandı.

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Bursa'da, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 7 kişiden 4'ü tutuklandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 7 kişinin terör örgütüne bağlı kuruluşlara üyelikleri bulunduğunu ve sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yaptığını belirledi. Adreslerinde yapılan aramanın ardından gözaltına alınan 7 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. E.K., S.K., A.A. ve B.O. tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol, 1 şüpheli ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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