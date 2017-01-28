Sosyal medyadan terör propagandasına 14 tutuklama

AĞRI (İHA) – Ağrı'da sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan 26 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, "Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce internet üzerinde yapılan açık kaynak araştırmalarında ilimiz merkezinde ve ilçelerimizde sosyal medya paylaşım sitelerinde PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandası yaptığı tespit edilen 26 Şüpheli hakkında terör örgütü propagandası yapmak suçundan gerekli adli işlemler yapılmıştır. Yapılan işlemler sonucu 14 şüpheli mahkemece tutuklanırken, 3 şüpheli hakkında Adli Kontrol kararı verilmiştir" denildi.