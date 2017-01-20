Sosyal medyada terör propagandasına tutuklama

Mardin'de sosyal paylaşım sitelerinde örgüt propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, sosyal paylaşım sitelerinde örgüt propagandası yaptığı belirlenen V.B, A.S, A.S ve H.E gözaltına alındı. İncelemede zanlıların bir vatandaşı da uzun namlulu silahlarla tehdit ettiği belirlendi. Sürekli Mahallesinde yapılan aramada, zanlıların kullandığı uzun namlulu silah, silaha ait şarjör ve 70 mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Mardin Adliyesi'ne sevk edildi. Tutuklama talebiyle savcılık tarafından mahkemeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı. Tutuklanan zanlılar, Mardin E Tipi Kapalı Cezaevine konuldu.