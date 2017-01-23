Sosyal medyada dini ve milli içerikli hesapların kapatıldığı iddiasına tepki

Sosyal medyada son dönemlerde dini ve milli içerikli hesapların ardı ardına sebepsiz yere kapatıldığı iddia edilirken, kullanıcılar bir etiket açarak duruma tepkilerini paylaştı.

İddiaya göre, sosyal medyada dini ve milli paylaşımların yapıldığı binlerce takipçili Facebook ve Twitter hesapları, sebep gösterilmeksizin ardı ardına kapatılmaya başladı. Bu duruma binlerce kullanıcı da tepki verdi. #FacebooktaSansür etiketiyle açılan bir hashtag, kısa sürede Twitter'de Türkiye gündemine oturdu. Paylaşımlarda, kapatılan hesapların yeniden açılması istendi. Bazı kullanıcılar da hesapların FETÖ müdahalesiyle kapatıldığını öne sürerek yetkililere çağrı yaptı.