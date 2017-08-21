Sosa, Trabzonspor’a geliyor

Trabzonspor, Milan'da forma giyen Beşiktaş'ın eski yıldızı Jose Sosa'yı transfer etmeye çok yakın. Arjantinli yıldızın transferinde önemli mesafe kat eden bordo-mavililerin bir iki gün içinde 32 yaşındaki oyuncuyu Trabzon'a getireceği iddia edildi.

Trabzonspor, uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğü Milanlı oyuncu Sosa'yı renklerine katmaya hazırlanıyor. Kulübüyle ve oyuncuyla büyük ölçüde anlaşma sağlayan bordo-mavili takımın küçük pürüzleri de giderdikten sonra Sosa'yı Trabzon'a getireceği belirtildi. Transferin bir iki gün içinde netleşmesi bekleniyor.