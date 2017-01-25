Soner Efe Özsoy’un hayali gerçekleşti

Galatasaray'ın Alman yıldızı Lukas Podolski, 7 ay önce trafik kazası geçiren Soner Efe Özsoy'un hayalini gerçekleştirdi.

7 ay önce trafik kazası geçiren ve kendisine çarpan aracın sürücüsü tarafından kaldırımda bırakılınca basına haber olan Soner Efe Özsoy'un en büyük isteği gerçekleşti. Galatasaray'ın Alman futbolcusu Lukas Podolski ile buluşmak istediğini söyleyen Soner Efe'nin bu talebi üstüne sarı-kırmızılı kulüp, küçük taraftarı 24Erzincanspor maçına davet etse de sağlık durumu buna izin vermedi.

Bunun üzerine Podolski maç sonrası sürpriz yaparak Soner Efe'yle bir araya gelip minik Galatasaraylı'nın hayalini yerine getirdi.