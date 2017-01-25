Son teknoloji ile donatılan Türkiye’nin ilk şehir hastanesinin açılışına sayılı günler kaldı

Türkiye'de açılan ilk şehir hastanesi olacak olan Mersin Şehir Hastanesi, kabul aşamasına geldi. Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Memnune Çamsarı, "Şu anda hastanemizde kabul süreci işliyor. Kontroller hızlı bir şekilde ilerliyor. Günler içinde bu kontroller tamamlanıp, hastanemizin hizmete hazır olduğunu tespit ettiğimiz anda da hasta kabulüne başlayıp, hizmet vermeye başlayacağız. Burası özel bir sağlık hizmeti değildir. Bu kamunun sağlık hizmetidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "hayal projesi" olarak bilinen şehir hastanelerinin ilki Mersin'de açılacak. 2013 yılında yapımına başlanan Mersin Şehir Hastanesi, artık kabul aşamasına geldi. Şu anda 5 bin kişilik bir ekip, hastanenin prizinden, en üst düzey makinesine kadar her yeri son kez kontrol ediyor. Geçen haftalarda başlayan kontrollerin, önümüzdeki günlerde biteceği ve artık hastanenin hasta kabulüne başlayacağı bildirildi.

"Hastanemiz kabul aşamasında"

Hastane ile ilgili basın toplantısı düzenleyen Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Memnune Çamsarı, sağlıkta dönüşümün birinci etabının tamamlandığını söyledi. Artık ikinci etaba başlandığını kaydeden Çamsarı, "Şehir Hastaneleri Projeleri birinci etabın başlangıç projelerinden biriydi. Birinci etapta projelendirildi, ihaleleri yapıldı ve artık hayata geçmeye başladı. Bu hastaneler sağlıkta dönüşümün ikinci etabını taçlandırdı ve devamında da birçok ilimizdeki bu hastaneler hayata geçerek, ikinci etap son hızıyla devam edecek. Sağlık Bakanlığımızın, kurumumuzun titizlikle takip ettiği bir süreç. Şehrimizde hastanemiz kabul aşamasına geldi. Yani bütün inşaat, teknik donanım, içerisinde mevcut olan her türlü yapılarla beraber bize artık teslim edilecek. Bu teslim süreci tüm yapılarda, kabul süreçlerini içerir. Şu anda hastanemizde kabul süreci işliyor. Sağlık Bakanlığımızdan, müşavir firmamızdan, özel bir firmalardan, Genel Sekreterliğimizden, konusunda uzmanlar tüm sistemleri kontrol ederek kabul sürecine başladı. Bu süreç geçtiğimiz haftalarda başladı. Sadece inşaatın bitmesi yetmiyor. Bir sağlık hizmetinin sunumu için eksiksiz sistemler ve eksiksiz kabul yapmak gerekiyor. Bu anlamda da şu anda sistemlerin eksiksiz çalıştığını, sağlık hizmeti sunmaya yeterli olduğunun testini yapıyoruz. Bu aklınıza gelebilecek bir prizden, son teknoloji bir cihazın çalışmasına kadar kontroller yapılıyor. Bu kontroller hızlı bir şekilde ilerliyor. Bu kontrol çok kısa birkaç gün içinde, günler içinde tamamlanıp, hizmete hazır olduğunu tespit ettiğimiz anda da hasta kabulü başlayıp, hizmet vermeye başlayacağız" şeklinde konuştu.

"Bu kamunun sağlık hizmetidir. Bu hizmetin patronu kamudur"

Kamu-özel ortaklığı ile ilgili de konuşan Çamsarı, "Bu ortaklıkta sağlık hizmeti tamamen kamunun garantisinde. Yani vatandaşlarımızın hepsi aynı şekilde, aynı şartlarda daha önceki kamu hastanelerimizde hangi hizmeti ne şartta alıyorsa bu hastanemizde de aynı şekilde alacaklar. Bu özel bir sağlık hizmeti değildir. Bu kamunun sağlık hizmetidir. Bu hizmetin patronu kamudur. Bunun bilinmesini isteriz" ifadelerini kullandı.

Hastaneye ulaşımla ilgili de bilgi veren Çamsarı, "Özellikle hastanemize ulaşım yollarıyla ilgili ek yollar yapıldı, tamamladı. Bazı yollar genişletildi. Belediyemiz toplu taşıma hizmetine başladı. Bununla ilgili vatandaşlarımızın, ilimizin hiçbir yerinden herhangi bir zorluk çekmemesi için gerek Valiliğimiz gerek Büyükşehir Belediyemiz tarafından tüm tedbirler alındı. Gerekirse Mersin Devlet Hastanemizden buraya ekstra ulaşımlar da sağlanacak. Bunun planlamaları da yapıldı. Bununla ilgili olarak bazı yanlış bilgilendirmeler yapılıyor. Bunlar doğru şeyler değil" diye konuştu.

"Mersin halkı hak ettiği sağlık hizmetini burada alacak"

Bu hastanenin hem Mersin hem de Türkiye için büyük bir kazanım olduğunun altını çizen Çamsarı, "Mersin'de Mersinliler tüm sağlık hizmetini eksiksiz olarak alabilecek. Hiçbir şekilde şehir dışına veya başka bir hastaneye sevk olmayacak. Yatak servisimiz, yoğun bakımımız, ameliyathanelerimiz, ekstra hizmetlerimiz bunların hepsi bu hastanede Mersinlilerin hizmetinde. Mersin halkı hak ettiği sağlık hizmetini burada alacak. Hepimiz heyecanlıyız. Herkes bir an önce buranın açılmasını bekliyor. Ancak sağlık hizmetinde eksiklik olmadan buraya geçmek istiyoruz. Bunu da en kısa sürede gerçekleştireceğiz" dedi.

Mersin Şehir Hastanesi ile ilgili de bilgiler veren Çamsarı, "Bir kere illerin ihtiyaçlarına göre şehir hastaneleri, yatak kapasiteleri planlandı. Mersin Şehir Hastanesi Bilkent'te planlanan şehir hastanesinden sonra Adana ile beraber en yüksek kapasiteye sahip. Yoğun bakım hizmetleri de aynı şekilde. Belki bazı illerimizde olmayan hiperbarik oksijen tedavisi burada olacak. Aslında diğer şehir hastanesinin bütün konseptlerini burası taşıyacak. İlin ihtiyaçlarına göre tekrar revize edilecek. Bugün olmayan bir hizmet, ihtiyaca karşılık çok kısa bir sürede temin edilecek" şeklinde konuştu.