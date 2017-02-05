Somuncu Baba Sultanbeyli’de anıldı

Sultanbeyli Belediyesi ile Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı'nın ortaklaşa düzenlediği panelde Somuncu Baba ile Seyyid Osman Hulusi Efendi anıldı.

İstanbul'un fethinin manevi mimarlarından biri olan ve halk arasında "Somuncu Baba" olarak bilinen Şeyh Hamid- i Veli ile 1950'li yıllardan itibaren eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunarak 42 yıl boyunca Somuncu Baba Cami'nde imamlık yapan Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi, Sultanbeyli Belediyesi ile Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı tarafından birlikte düzenlenen programla anıldı. Sultanbeyli'de bulunan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen anma programına Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, vakıf yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.

Somuncu Baba ve Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi için panel öncesinde çeşitli ilahiler seslendirildi. Programa ev sahipliği yapan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "Sultanbeyli Belediyesi olarak ülkemize değer katmış, toplumumuzun ruh dünyasını aydınlatmış, değerli büyüklerimizi düzenlediğimiz programlarla anıyor, onları anlamaya ve anlatmaya çalıyoruz. Bu programlarla genç kuşaklarımızın manevi önderlerimizi rehberlerimizi özümsemesini arzu ediyoruz. Üzerinde bin yıldır yaşadığımız bu topraklar bu güne kadar bir çok değer yetiştirdi. O değerlerin başında gelen Somuncu Baba ve Seyyid Osman Hulusi Efendi dünyamıza ışık tuttu. Onların ışıklarıyla aydınlanan bu toprakların üzerinde büyük bir İslam Medeniyeti kuruldu ve halen medeniyetimiz yoluna devam ediyor" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından söz alan Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Kahraman, Somuncu Baba'yı anlattı. Somuncu Baba'nın Allah dostu olduğunu ifade eden Prof. Dr. Kahraman, "Somuncu Baba Hazretlerini öğrenmeye başladığım gün hissettiğim sıcaklığı sizlerle paylaşmak istiyorum. Somuncu Baba, bu zat hayatıyla şanıyla sembollerle dolu olan bir Allah dostudur. Çünkü onda 3 önemli özellik bir aradadır; baba, somun ve fırın. Bu 3 şey insanın en çok ihtiyaç duyduğu 3 şeydir. Aslında Somuncu Baba maddi bir fırın kurmamış. Allah aşkıyla yanan bir gönül oluşturarak Allah'ın rızasıyla bir hayat tarzı oluşturmuş, kendisine güvenenleri o manevi fırında dergahta olgunlaştırarak insanlığın en çok muhtaç olduğu manevi önderleri ,insanlığa emanet bırakmıştır" diye konuştu.

Somuncu Baba'nın Türkiye'nin bir çok yerinde mezarının olmasına değinen Abdullah Kahraman, "Somuncu Baba'nın kabri Bursa'da Aksaray'da, Darende'de, Somuncu Baba'ya kim muhabbet duyuyorsa onun kalbindedir Somuncu Baba'nın kabri" açıklamasında bulundu.

Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil de Seyyid Osman Hulusi Efendi'yi anlatarak panele katılanları bilgilendirdi.