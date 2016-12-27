‘Somuncu Baba Aşkın Sırrı’na yılın en iyi sinema filmi ödülü

Aksaray Belediyesi'nin ana sponsorluğunda tamamı Aksaray'da çekilen ve şehrin tanıtımına büyük katkı sağlayan "Somuncu Baba Aşkın Sırrı" filmi, Önder İmam Hatipliler Derneği'nin düzenlediği M.Celaleddin Ökten Ödüllerinde yılın en iyi sinema filmi ödülüne layık görüldü.

İstanbul Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleşen ödül töreninde, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı tarafından filmin yönetmeni Kürşat Kızbaz ve film çekimine büyük katkı sağlayan Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya ödül verildi. Yönetmen Kürşat Kızbaz, törende duygusal anlar yaşadığını belirterek, "Hem ödülü verenler önemli, hem alanlar önemli. Bu ödüle vesile olanlar çok önemli. Somuncu Baba Aşkın Sırrı filmi 2 yıla yakın bir zamanda Aksaray gibi güzel bir coğrafyada dört mevsimde çekildi. Türkiye'de ilk defa bir tasavvuf filmi, böylesine zengin oyuncu kadrosu ile uzun zamanda çekildi. İyi bir ekibe sahiptik. Şükürler olsun filmimiz yurt dışında da gösterimlerine başladı. 30'a yakın ülkede film festivallerinde izlendi" dedi.

Ödül gecesinde Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı da, film çekimlerine büyük destek veren isim olarak açıklandı. Başkan Haluk Şahin Yazgı, yılın en iyi sinema filmi seçilen "Somuncu Baba Aşkın Sırrı'nın nasıl ortaya çıktığını şu sözlerle açıkladı: "Film, 3 yıl önce başlayan bir projenin ürünüdür ve bu projede emeği geçen bütün oyuncularımıza, teknik ekibe ve yönetmenimize teşekkür ediyorum" dedi. Başkan Yazgı, Somuncu Baba'nın yetiştirdiği önemli şahsiyetlerin etki alanlarından bahsederek, "Somuncu Baba Hazretleri, Osmanlı'nın manevi sultanlarındandır. Yetiştirmiş olduğu talebeler, ki bunlar içerisinde en önemlilerinden biri Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri ve onun yetiştirdiği Akşemseddin Hazretleri. Yani Fatih Sultan Mehmet Han'a uzanan bir süreç. Dolayısıyla İstanbul fethinin ilk başlangıcı Somuncu Baba'ya ait desek yanlış olmaz. Biz onun hayatını sinema filmi diliyle herkese ulaştırabilmeye çalıştık. Bunun gayretiyle yola çıktık. Allah'a hamd ediyorum ki böyle güzel bir gecede, güzel insanların arasında bu ödülü almaktan büyük bir onur duyuyorum. Aksaray halkı adına geceyi düzenleyen ve emeği bulunan herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.