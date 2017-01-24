Soma’da hatalı parklara af yok

Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Amirliği ekipleri şehir içerisinde hatalı park eden sürücülere yönelik uygulamalarına ağırlık verdi. Özellikle şehir içerisinde park eden kamyon ya da otobüslere yönelik uygulamalarına sıklaştıran ekipler cezai işlem uyguluyor.

Uzun zamandan beri yasak olmasına rağmen caddelere ve şehir içlerine park eden minibüs, kamyonet ve özel araçlarla ilgili vatandaşın şikayetlerine kulak veren Soma Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliğine bağlı ekipler, cadde üzerine park ederek yayaların, engellilerin, yaşlıların geçmesini engelleyen araçlara karşı yaptığı denetimlerin sayısını artırarak kurallara uymayan araç sürücülerine ceza kesiyor. Vatandaşlar uygulamadan memnun olduklarını ve denetimlerin daha da artırılması gerektiğini söyledi.