Soma Tapu Müdürü göreve iade edildi

Manisa'nın Soma ilçesinde yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında daha önce görevinden ihraç edilen Soma Tapu Müdürü Enver Bulut dün yayınlanan KHK ile görevine iade edildi.

Olağanüstü hal kapsamında hazırlanan 682, 683, 684 ve 685 sayılı 4 yeni Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren 683 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile çeşitli kamu kurumlarından 367 kişi ihraç edilirken, 124 kişi de görevine iade edildi. Manisa'nın Soma ilçesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden 1 kişi ihraç edilirken, Soma Tapu Müdürü Enver Bulut çıkarılan yeni KHK ile görevine iade edildi.