Soma mezbahanesi modernleşiyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, küçük kapasiteli kesimhanelerin genel ve özel hijyen kurallarına uyulmasına dair yönetmelik kapsamında Soma mezbahanesinde modernizasyon çalışması yürütüyor.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş da gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında bilgi veren Daire Başkanı Talip Akbaş, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün önderliğinde vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmanın çabası içerisindeyiz. Bu kapsamda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın yayınladığı küçük kapasiteli kesimhanelerin genel ve özel hijyen kurallarına uyulmasına dair yönetmelik kapsamında mezbahanelerimizde modernizasyon çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Mezbahamızda yürütülen çalışmalar kısa sürede tamamlanarak, vatandaşlarımızın hizmetine girecek" dedi.