Soma Davası sanıklarına bir dava daha

Manisa'nın Soma ilçesinde 301 işçinin hayatını kaybettiği facianın ceza davasına devam edilirken, müdahil avukatlarından Denizer Şanlı, TKİ yetkilileri ve Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim kurulu üyeleri Can Gürkan ve Alp Gürkan'ın usulsüzlükten dolayı tekrar yargı önüne çıkacağını kaydetti.

Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen ve 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasının görüldüğü davanın 14. duruşmasının ikinci günü Akhisar Ağır Ceza Mahkemesinde tamamlandı.

Dava sırasında yeni bir gelişme olduğunu belirten müdahil avukatlarından Denizer Şanlı, TKİ yetkilileri ve Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim kurulu üyeleri Can Gürkan ve Alp Gürkan'ın usulsüzlükten dolayı tekrar yargı önüne çıkacağını kaydetti.

"Dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma"

Şanlı basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Soma Kömürleri Anonim Şirketi olaydan hemen sonra Yapı Kredi Bankasından bir kredi çekmiş 82 milyon TL tutarında. Büyük bir kredi ve TKİ nezdindeki bütün hakedişlerinde temlik etmiştir Yapı Kredi Bankasına. Bu şu anlama geliyor; Türkiye Kömür İşletmeleri nezdinde hakedeceği bütün miktarlar Yapı Kredi Bankasına aktarılacaktı. Bunu işçi ailelerinin davalarından önce yaptığı için de sıraya girdi. İşçi ailelerinin alacağı miktarlar tehlikeye girmişti. Biz bu durumda temliknameyi tesis eden Türkiye Kömür İşletmeleri yetkililerini ve Soma Kömürleri Anonim Şirketi yetkilileri Alp Gürkan ve Can Gürkan, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlarını işlediğini belirterek suç duyurusunda bulunmuştuk. Hakkında takipsizlik kararı verilmişti. Bu hususların tamamı Sayıştay raporunda da yer almıştı. Bugün itibari ile bu takipsizlik kararının kaldırıldığına ilişkin mahkeme kararı elimize ulaştı. Bu da şu demek oluyor, bu süreçte Türkiye Kömür İşletmeleri yetkilileri yargılanacaktır. Soma Kömür İşletmeleri Anonim Şirketi yönetim kurulu üyeleri Alp Gürkan ve Can Gürkan bu suçları ile ayrıca yargı karşısına çıkarılacaklardır. Yeni bir gelişmedir, dava süreci ve yargılama süreci önümüzdeki günlerde başlayacaktır." dedi.

"Artık davanın sonuna doğru geldik" diyen Şanlı, "Ailelerin avukatlarının beyanları verilecek, yarın itibari ile biteceğini öngörüyoruz. Sonrasında yarından sonraki celse savcı esası hakkındaki mütaalasını sunacaktır. Böyle bekliyoruz ve ondan sonra da savunmaların alınması ile dava bitecektir. İki celse daha davanın devam edeceğini ve sona ereceğini öngörüyoruz." dedi.

Bu arada davanın 14'üncü duruşmasının görülmesine yarın devam edilecek.