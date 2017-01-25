Soma davası 14. duruşması üçüncü oturumu sona erdi

Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014 günü meydana gelen ve 301 madencinin hayatını kaybettiği davanın 14. duruşmasının üçüncü oturumu sona ererken Mahkeme Başkanı Aytaç Ballı davayı yarına erteledi.

Akhisar Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 14. duruşmasına tutuklulardan Soma Kömür İşletmeleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, İşletme Müdürü Akın Çelik, Teknik Müdür İsmail Adalı, Teknik Nezaretçi Ertan Ersoy ve Emniyet Teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik ile bazı tutuksuz sanıklar, mağdur aileleri ve taraf avukatları ile geçen duruşmada birleştirilen dosya kapsamında ifadeleri alınan tutuksuz sanıklardan Hayri Kebapçılar katıldı.

Sabah saat 09.30'da başlayan oturumda gün boyunca 9 müdahil avukat esasa ilişkin beyanlarını okudu. Yarın sabah diğer müdahil avukatların esasa ilişkin beyanları alınmaya devam edilirken Mahkeme Başkanı Aytaç Ballı'nın ara karar vermesi bekleniyor.