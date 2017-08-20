Soldado ve Giuliano, yedek

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Aykut Kocaman, Trabzonspor maçı 11'inde Soldado ve Giuliano'ya görev vermedi. Salih Uçan ise 20 kişilik maç kadrosunda yer almadı.

Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u ağırlıyor. Karşılaşmada sarı-lacivertlilerin Teknik Direktörü Aykut Kocaman, ilk 11'de iki yeni transferine görev vermedi. Kocaman, bordo-mavililer karşı Soldado ve Giuliano'ya maça başlarken düşünmedi. Deneyimli çalıştırıcı, Volkan, Isla, Neustadter, Skrtel, İsmail, Mehmet Topal, Josef de Souza, Dirar, Valbuena, Alper ve Robin van Persie ilk 11 ile sahaya çıkacak.

Öte yandan Aykut Kocaman, 20 kişilik maç kadrosunda genç futbolcu Salih Uçan'ı almadı.