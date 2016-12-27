Sokak köpeğine tümör ameliyatı

Bursa'da, karnında 1 buçuk kiloluk tümör bulunan köpek, Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'nde ameliyat edilerek hayata tutundu.

Sahip olduğu teknik ve fiziki imkanlar bakımından Avrupa'nın en büyük ve en donanımlı merkezlerinin başında gelen Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi, karnında 1 buçuk kiloluk tümör bulunan sahipsiz bir köpeğin hayata tutunmasını sağladı. Sokakta hayvan severler tarafından bulunan 16 yaşındaki köpek, merkezde ameliyata alındı. Yaklaşık 3 saat süren başarılı bir ameliyatın ardından köpeğin vücudu tümörden temizlendi. Köpek yoğun bakıma alındı.

Yetkililer, Değerli ismini verdikleri köpeğin kısa sürede eski sağlığına kavuşmasını ümit ettiklerini söyledi.