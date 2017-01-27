Soğuk hava taze soğanı da vurdu

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava taze soğanın fiyatını da etkiledi. Edirne'de kilosu 20 TL'ye kadar çıkan taze soğanın demeti ise 6 liraya satılıyor.

Havaların soğumasıyla birlikte taze soğanın fiyatı da arttı. Edirne'de kar yağışıyla birlikte kilosu 20 liraya kadar çıkan taze soğanın demeti ise 6 liraya satılıyor. Geçtiğimiz hafta 20 TL'den satılan taze soğanın kilosunun 14 liraya düştüğü belirtildi.

Manav sorumlusu Erkan Aydın, vatandaşın taze soğanın fiyatı nedeniyle demet halinde aldığını belirterek, "Piyasada 200 gram olmayan yeşil soğanı 5 liraya satıyorlar. Piyasada kilosu 14 liranın altında yeşil soğan yok. 3 gün önce 20 liraydı şimdi yeşil soğanın fiyatı 14 liraya kadar düştü. O nedenle insanlar ihtiyacı olduğu kadar azar alıyor. Havaların kötü olması nedeniyle fiyatlar pahalı. Havaların düzelmesiyle fiyatlar da normale dönecek" dedi.