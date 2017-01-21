SÖGİAD’ta Bilal Ülker dönemi

Söke Genç İş Adamları Derneği (SÖGİAD)'nde genel kurul yapıldı. SÖGİAD'ın yeni Başkanı Bilal Ülker oldu.

2015 Ocak ayında göreve gelen Reşat Er, gerçekleştirilen 16. genel kurul toplantısın ardından SÖGİAD Başkanlığı görevini uzun yıllardır SÖGİAD'ın yönetim kademelerinde görev yapan iş adamı Bilal Ülker'e devretti.

SÖGİAD'ın yeni yönetiminde Mustafa Korhan taşkın, Burak Semerci, Ersin Bayrı, Hakan Bingöl, Canan Gündoğdu, Murat Günal yer alan isimler oldu. Efkan Ceylan, Deniz Günal ve Tolga Coşkun Yüksek İstişare Kurulunda yer aldı. Haysiyet Divanı Derya Semerci, Mehmet Yabancı ve Reşat Er'den oluşurken, Denetleme Kurulu Fatih Bozkaya, Selin Er ve Oktay Karabıyık'tan oluştu.

Ülke adına sıkıntılı geçen dönemde Söke ile ilgili konuların çözüm noktalarında yer almaya çalıştıklarını belirten Reşat Er; "Yeni SÖGİAD yönetimin hayırlı olmasını diliyorum. Arkadaşlarımızın SÖGİAD'ın başarılı çalışmalarına daha fazla katkı sağlayacaklarını ve bu başarıyı devam ettireceklerine inanıyorum" dedi.

SÖGİAD'ın yaptıkları yapacaklarının garantisiyle farklı bir konuma sahip diyen SÖGİAD'ın yeni Başkanı Bilal Ülker; "SÖGİAD her geçen dönem gücünü arttıran bir sivil toplum örgütü. Ekonomisi, duruşu, Söke'ye ve ülke ekonomisine katkılarıyla iş adamlarıyla faal bir dernek. Yeni dönemde de aldığımız bayrağı bir üst konuma taşıma gibi bir sorumluluğumuz var. Elimizden gelen çabayı göstereceğiz" dedi.