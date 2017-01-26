Skal Konya ANFAŞ Fuarı'na katıldı

Bu yıl 28.ci yılını kutlayan Anfaş Hotel Equipment ' Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarına Skal Konya Derneği üyeleri yirmi kişilik heyet ile katıldı. Fuar, 18-21 Ocak 2017 tarihleri arasında Türkiye Otelciler Federasyonu, Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane, Servis ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İşadamları Derneği ve Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği’nin işbirliğiyle Antalya Expo Center’da gerçekleştiğini belirten Skal Konya Derneği Başkanı Kazım Öztoklu, ANFAŞ Hotel Equipment Fuarına Antalya Anfaş Fuarcılık ve Konya Forev Endüstriyel ile ortaklaşa 2 günlük fuar gezisi organize ettiklerini ve fuara 20 kişilik bir heyet ile katıldıklarını belirtti. ANFAŞ Hotel Equipment Fuarı ve Konferansları Antalya’da her sene olduğu gibi bu sene de otel ve restoran sahiplerinden genel müdürlere, yiyecek içecek müdürlerinden, mutfak şeflerine, satın alma müdürlerinden, baristalara kadar 20.000’den fazla sektör profesyonelini bir araya getirdiğini söyledi.

Etkinliğin en büyük amacının geniş network ağını oluşturmak ve katılımcılarına daha fazla iş yapma imkânı sunmak olduğunu ifade eden Kazım Öztoklu otel ve konaklama sektörünün profesyonelleri, proje ve taahhüt firmaları, mimarlar, restaurant, cafe ve pastane işletmecilerini bir araya getiren fuarın, eş zamanlı düzenlenecek olan kongre, konferans, panel ve seminerler sayesinde sektör duayenlerini, akademisyenleri, kamu sektörünü ve özel sektörü de tek bir çatı altında buluşturduğunu söyledi. Skal Konya Derneğinin ana felsefesinin profesyonel turizmcilerin birlik ve beraberliğini sağlamak olduğunu söyleyen Kazım Öztoklu, “Derdimiz ve sevdamız Konya turizmini daha da ileriye taşımak ve pastadan daha fazla pay almak, şehrin profesyonel turizmcilerini aynı çatı altında ve aynı masa etrafında buluşturmaya ve şehir turizmine katkı için fuarlara katılmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.