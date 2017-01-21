Şizofren komşusu tarafından öldürülen karı-koca toprağa verildi

Denizli'nin Honaz ilçesinde, şizofreni hastası komşusu tarafından öldürülen karı kocanın cenazesi toprağa verildi.

Denizli'nin Honaz ilçesi Kaklık Mahallesi'nde yaşayan 65 yaşındaki İrfan Yıldırım ve 63 yaşındaki eşi Döndü Yılmaz, dün sabah şizofreni hastası komşuları Y.T. (39), tarafından ekmek bıçağıyla bıçaklanarak öldürmüştü. 3 çocuk sahibi İrfan ve Döndü Yılmaz çifti Pamukkale Üniversitesinde yapılan otopsinin ardından bugün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kaklık Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine, Yılmaz çiftinin ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.