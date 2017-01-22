Siverek’te trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüleri öğrenilemeyen 34 GF 7627 plakalı otomobil ile 23 FZ 746 plakalı otomobil Siverek - Diyarbakır karayolunun 34. kilometresinde çarpıştı. Kazada Maruf G. ile Enes T. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunan Maruf G. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Maruf G'nin cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, Enes T.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza nedeniyle kapanan yol araçların çekilmesinin ardından yeniden trafiğe açılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.