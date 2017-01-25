Sivas’ta uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Sivas'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren Sivas Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla F.A, M.S. ve S.Y.'yi kaldıkları otelde gözaltına aldı. Otel odasında arama yapan ekipler, 151,35 gram sentetik bonzai maddesi ele geçirdi.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.