Sivas’ta trafik kazası: 2 yaralı

Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Yavuz Atmaca (50) idaresindeki 58 T 7021 plakalı ticari taksi ile Efendi Hayırlı (65) idaresindeki 58 ECE 308 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü yaralanarak Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.