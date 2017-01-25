Sivas’ta polisten sürücülere ’patates ikramı’

Sivas'ta uygulama yapan trafik ekipleri durdurdukları TIR ve kamyon sürücülere közlenmiş patates ve çay ikram etti.

Sivas Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Ankara karayolu üzerinde uygulama yaparak TIR ve kamyon sürücülerini araçlarında kış lastiği ve zincir takmaları konusunda uyardı. Ekipler sürücüleri il genelinde yolculuk yapmaları durumunda herhangi bir olumsuzluk yaşamamaları için saat 10.00 ile 16.00 arasında yolculuk yapmaları tavsiyesinde bulundu. TIR ve kamyon sürücüleri Bölge Trafik Şube Müdürlüğü'ne davet edilerek kış tedbirleri konusunda bilgilendirildi. Sürücülere közlenmiş patates ve çay ikram edildi.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Feyzullah Dursun sürücülere uygulama hakkında bilgi vererek, "Bölge Trafik Müdürlüğü her zaman şoförlerin hizmetine açıktır. Uygulamalarımız sürecek bu yıl yüzde 30 daha da artıracağız. Geçen sene 276 bin araç kontrol etmişiz. Bu sene 330 bin araç kontrol edeceğiz. Kontroller sıklaştıkça ölümlü kazalar yüzde 30 azaldı" dedi.

Polis ekiplerinin uygulamasını beğendiklerini söyleyen şoför Kadir Varlık, "Polisler bizim için çalışıyor. İlk defa patates ve çay ikramıyla karşılaştım. Patates de güzel olmuş" diye konuştu.