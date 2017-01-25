Sivas’ta 70 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Sivas'ın Gürün ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan kargo taşıyan kamyonda kolilerin altına gizlenmiş 70 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Gürün İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol kontrol arama ve tarama faaliyetleri sırasında Malatya'dan İzmir'e kargo taşıyan Şafak D. (36) idaresindeki kamyon durduruldu. Kamyonda yapılan arama kolilerin altına gizlenmiş şekilde 70 kilo kaçak tütün ve elektronik malzeme bulundu. Kaçak tütüne ve malzemelere el konulurken araç sürücüsü gözaltına alındı.