Şişli’de 21 kilo esrar ele geçirildi

Şişli'de polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 21 kilo esrar ve bin 250 kilo kubar ele geçirildi.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen adreslere operasyon düzenlendi. Şişli Okmeydanı Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde düzenlenen operasyonda 21 kilogram esrar ve bin 250 kilogram kubar ele geçirildi.