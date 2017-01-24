Şırnak’ta yola tuzaklanan patlayıcı imha edildi
Şırnak'ın Silopi ilçesi Kösrali Köyü yol güzergahına teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı güvenlik güçleri tarafından imha edildi.
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Şırnak'ın Silopi ilçesi Kösrali Köyü yol güzergahına teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı güvenlik güçleri tarafından imha edildi.
Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Silopi ilçesi Kösrali Köyü yol güzergahına bölücü terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı güvenlik kuvvetlerimizce etkisiz hale getirilmiştir. Bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlar kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.
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