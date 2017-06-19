Şırnak Uludere’de çatışma: 2 korucu ve 1 uzman çavuş yaralandı
Şırnak'ın Uludere ilçesi yakınlarında çıkan çatışmada 2 güvenlik korucusu ve 1 uzman çavuş yaralandı.
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Şırnak'ın Uludere ilçesi yakınlarında çıkan çatışmada 2 güvenlik korucusu ve 1 uzman çavuş yaralandı.
Şırnak'ın Uludere ilçesi Hilal Beldesi ile Akduman köyü kırsalında operasyona çıkan güvenlik güçlerine PKK'lılar tarafından ateş açıldı. Açılan ilk ateş sonucunda 2 güvenlik korucusu ve 1 uzman çavuş yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen helikopter ile hastaneye kaldırılırken bölgede sıcak temasın devam ettiği belirtildi. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bölgede geniş çaplı operasyon devam ediyor.
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