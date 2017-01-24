Sinop’ta kuş sayımı yapıldı

Orman ve Su İşleri 10. Bölge Müdürlüğü Sinop İl Şube Müdürlüğü ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ornitoloji Araştırma Merkezi arasında yapılan protokol gereğince Sinop ili kuş ortası su kuşu sayımları Sinop kıyıları ve Sarıkum Gölü'nde yapıldı.

Daha önceden belirlenen noktalarda yapılan sayımlarda; su kuşları türleri ve sayıları hakkında bilgiler kayıt altına alındı. Görülen bazı türler arasında; sütlabi (mergellus albellus), gümüş martı (larus michahellis), sakarmeke (fulica atra), dikkuyruk (oxyura leucocephala), elmabaş patka (aythya ferina), tepeli patka (aythya fuligula), yeşilbaş (anas plathyrnchos), gri balıkçıl veya kül rengi balıkçıl (ardea cinerea), küçük akbalıkçıl (egretta garzetta), büyük akbalıkçıl (ardea alba), tepeli karabatak (phalacrocorax aristotelis), küçük batağan (tachybaptus ruficollis), kara gerdanlı dalgıç (gavia arctica) yer aldı.