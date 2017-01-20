Sinop-Model Gemi Yapımı Kursu Şubat’ta başlayacak

Sinop'ta sosyal sorumluluk projesi olan "Bir Usta Bin Usta" olan "Sinop-Model Gemi Yapımı Kursu" Şubat ayında başlayacak.

Projeyle ilgili açıklama yapan Sinop Kültür ve Turizm Müdürü İrfan Göz, "Kültür ve Turizm Bakanlığının teknik danışmanlığında yola çıkan ve yaklaşık 20 kursiyerin eğitim göreceği kursta, model gemi yapımcılığı sanatının Sinop'ta ortaya çıkışı ve tüm teknik detaylar kursiyerlere aktarılıyor olacak. Dört buçuk ay kadar sürmesi planlanan kursu başarıyla tamamlayacak olan kursiyerler, Kültür ve Turizm Bakanlığından sertifika alırken, isteyen kursiyerler Türkiye İş Bankası'nın projeye özel olarak hazırladığı mikro krediye başvurma hakkına da sahip olacak. "Bir Usta Bin Usta" projesi; kamuoyunun ilgisini, kaybolmaya yüz tutan meslek ve yerel değerlere çekmeyi, bu mesleklerin yeniden canlanmasını ve meslek ustalarının deneyimlerinin geleceğe taşınmasını sağlamayı amaçlıyor" dedi.

Başvurular, 10 Şubat'a kadar Sinop Kültür ve Turizm Müdürlüğüne yapılacak.