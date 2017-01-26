Sindirim siteminden uyuşturucu çıktı

Atatürk Havalimanı'nda yakalanan uyuşturucu kuryesinin sindirim sisteminden 1 kilo 280 gram likit kokain çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Havalimanı'nda görev yapan İstanbul Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Avrupa'dan uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Havalimanında risk analizi yapan ekipler, şüpheli tavırlar sergileyen Ekvador uyruklu Alfredo Demeceo M.M.'yi (45) takibe aldı. Kısa süreli takibin ardından havalimanı çıkışında durdurulan şüpheliye yönelik kimlik kontrolü ve üst araması yapıldı. Üst aramasının ardından şüpheli, uyuşturucuları yutabileceği değerlendirilerek hastaneye sevk edildi. Hastanede yapılan tetkikler sonucu şüphelinin sindirim sisteminde 18 kapsül halinde 1 kilogram 280 gram likit kokain çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.