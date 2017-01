Şimşek: “Sistem değişikliği istikrarsızlığı tamamen bitirecek”

Gaziantep 8. GAP tarım ve Gıda fuarı GAPTAR ve GAPFOOT'un açılışı Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in katılımıyla gerçekleşti. Başbakan Yardımcısı Şimşek, sistem değişikliğinin istikrar getireceğini söyledi.

Fuar açılışına Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, Gaziantep Milletvekilleri Ahmet Uzer, Abdulkadir Yüksel, Nejat Koçer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Sanayi Odası Başkanı Adil Konukoğlu, GTB başkanı Ahmet Tiryaki, GTO Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Ali Gür ve vatandaşlar katıldı.

Sistem değişikliğinin istikrarı getireceğini vurgulayan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Bundan sonra Türkiye de siyasi istikrara ilişkin sorun yaşamayacak. Şeffaflık olacak, yargı tarafsız ve bağımsız olacak. Ben bu duruma itirazın nereden geldiğini anlamak için zorluk çekiyorum. Birçok reform da hazırlıklar tamam. Geçen sene gördüğünüz hain darbe girişimi bu anayasa değişikliğiyle birlikte reform da değişikliği yapacağız ve Türkiye çok hızlı büyüyecek. Dış dengede sorun var ama bunları aşacağız" dedi.

"Tarımda atılım yapmamız gerekiyor"

Tarımda yapılan reformları daha da artıracaklarının altını çizen Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Bu fuarın gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Gaziantep Türkiye'nin en önemli sanayi ve ticaret şehridir. Tarım çok kritik öneme sahip bir sektördü. Tarımda çok büyük bir potansiyele sahiptir. Eskiden miras yoluyla tarım arazisi bölünüyordu. Yapılan reformlarla bunun önüne geçtik. Tarımın üretimdeki katkı payı yüzde 7'dir. Tarımda verimliliği arttırmamız lazım. Havza bazlı üretim çok önemli bir reformdur. Sulamada çok ciddi çabalar var. Bununla ilgili yapacak çok işimiz var. Hollanda'nın gıda ihracatı 100 milyar dolara çıktı. Gaziantep küçük ölçekte bu rolü üstlenmiş durumda çevreden topladığı ürünleri ihracat ediyor. İnşallah önümüzdeki dönemde Türkiye olarak yakın coğrafyamızdan tarım ürünlerini alıp işledikten sonra ihraç edeceğiz. Şu anda DAEŞ terör örgütünü sınırımızdan def ettik. Türkiye'de büyükşehirler arasında tarım daire başkanlığı olan tek şehir Gaziantep'tir. Tünelin sonunda her zaman ışık vardır. Türkiye'de istikrarı kurumsallaştıracak çok önemli bir reform yapıyoruz. Bundan sonra meclis, yargı bağımsız ve tarafsız olacak. Bu sistem, bir rejim değişikliği değildir. Daha önce de söyledik Türkiye hukuk devletidir. Bunlar zaten hiçbir şekilde değiştirilemez gündem de bile değil burada yaptığımız şey çok başlılığa nasıl son veririz. Bu coğrafya zorlu ve bu coğrafya da güçlü bir yönetim gerek. Milletim her şeyi belirleyecek, her şeyin asli unsuru milletimiz olacak. Başkanlık modeli doğrudan doğruya milletin yönetim şeklidir. Bu reform gelirse belirsizlik ortadan kalkacak ve geriye kalan bütün yapısal reformları 2017'de yapacağız. Küresel anlamda belirsizlikler var. Türkiye'nin en büyük sermayesi girişimcilerdir. Türkiye dünyada çok önemi bir pazara sahip tarımda bunu daha ilerleye taşıyacağız. verimliliği biraz daha arttırırsak, biz bunu başarırız ve verimimiz 2-3 kat artar. Önümüzdeki reform çok önemlidir" şeklinde konuştu.

Sanayi Odası Başkanı Adil Konukoğlu bu tür fuarların önemli olduğunu belirterek, "Gıdacılar olarak isteğimiz desteklerin zamanında verilmesi, bürokratik engellere takılmadığımız sürece tarımcılar olarak büyük işler başarabiliriz. Gıdacıları ve tarımcıları buluşturabilirsek o zaman büyük yatırımlar başarabiliriz. Fuarın ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'yi 941 havzaya paylaştırdık"

Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş Türkiye'yi 941 havzaya paylaştırdıklarını belirterek, "Tarımda önemli reformlar yaptık bakanlık olarak her zaman çiftçilerimizin yanındayız. Gaziantep bizim için çok önemli bir tarım ve sanayi şehridir. Bakanlık olarak çiftçilere verdiğimiz destek oranlarını hızla arttırdık hedefimiz 2023'te tarım yatırımlarımızı 150 milyar dolara yükseltmektir. Tarıma ar-ge desteklerini 10 kat arttıracağız. Milli tarımı destekleme havza alanlarının desteklenmesidir. Türkiye'yi 941 havzaya paylaştırdık. Kafana göre değil havzana göre üretim yapılacağını başbakanımız açıkladı. Üreticimiz o havzalarda belirlenen ürünleri yetiştirmesi durumunda devletten önemli destekler alacaktır. Böylelikle arz talep dengesi de oluşacak" diye konuştu.

Fuarın açılışını Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve konuklar yaptı. Konuklar daha sonra fuardaki stantları gezdi.