Simav’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Kütahya'nın Simav ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Kaza, Simav-Yavı Karayolu'nda meydana geldi.

Alılana bilgiye göre, Yakup Ertaş (80) yönetimindeki 16 LJ 094 plakalı otomobil, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada, araçta yolcu olarak bulunan 80 yaşındaki Hatice Ertaş, olay yerinde hayatını kaybederken, eşi Yakup Ertaş da yaralandı. Yaralı Ertaş, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma sürüyor. (EFE)