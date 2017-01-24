Silifke’de Kadın Meclisi başkanlık ve yönetim seçimleri yapıldı

Silifke Kent Konseyinin Kadın Meclis Başkanlığı ve yönetim seçimleri yapıldı.

Divan Başkanlığını Zeki Kekeçoğlu'nun, divan sekreterliğini ise Turgut Ongun ve Saadet Sayın'ın yaptığı genel kurula Silifke Belediye Başkanı Dr. Mustafa Turgut, Kent Konseyi Başkanı Rifat Karaduman, Belediye Kültür Müdürü Üstün Zayim ve kadın üyeler katıldı.

Yapılan seçimlerde Silifke Kadın Meclisi Başkanlığına İmdat Kömbe, yönetim kurulu üyeliklerine Şükrüye Çopur, Şerife Özer, Leyla Topcu, Aynur Sapmaz ve Kezban Dikmen seçildiler. Ayrıca geçmiş yıllarda görev yapan kadın meclisi üyelerine hizmetlerinden dolayı Başkan Dr. Mustafa Turgut tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi.

Genel kurulda konuşan Silifke Belediye Başkanı Dr. Mustafa Turgut, "Kent konseyimizi ve bu konseyde çalışan bütün üyelerimizin fikirlerini önemsiyoruz. Bağımsız, özgün, demokratik ve siyaset üstü duruşuna saygı duyuyor ve bu özelliğinin bozulmaması için azami dikkati gösteriyoruz. Kadınların el atmadığı işlerden iyi bir sonuç çıkmadığını tecrübe ile biliyoruz. Bu bakımdan belediyecilik hizmetlerinde olduğu gibi kentimizin gelişip, modernleşmesinde de siz bayanların destek olmasını ve omuz vermesini istiyoruz. Bu amaçla seçecek olduğunuz Yönetim Kurulu ve Meclis başkanının görevlerinin hayırlı olması diliyor, böyle güzel bir işi başarmak için görev ve sorumluluk bilinciyle genel kurula katılan bütün delegelere başarılar diliyorum" dedi.

Kent Konseyi Başkanı Rifat Karaduman ise Kent Konseyinin ortak akıl, ortak vicdan; hemşehrilik hukuku, hemşehrilik bilinci ve birlikte yaşama arzusu olduğunu belirterek, "Kent Konseyimiz şeffaf, katılımcı, hesap verebilir, hesap sorabilir yönetim anlayışına sahip olup, bu doğrultuda çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Kent Konseyi demokratik ortam sağlandığında Atamızın işaret ettiği "fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür" insan demektir. Katılımcılık, demokrasi ve uzlaşma kültürünü en iyi şekilde anlatan kent konseyleri aynı zamanda bir yol göstericidir. Tarihimize, kültürümüze, doğamıza ve bütün değerlerimize sahip çıkmaya, korumaya ve geliştirmeye yardımcı olur. Kent Konseyi kaynakların etkili, verimli, adil kullanılması demektir. Tabi ki kadınlarımızın fikirleri, düşünceleri her zaman önemli ve bizlere destek olmuştur. Bundan dolayı kadınlarımızın her türlü yönetim kadrolarında bulunmalarını ve daha fazla görev almalarını istiyoruz. Bu sorumluluk içinde görev alacak arkadaşlarımıza şimdiden teşekkür ediyor ve genel kurulumuzun hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Seçimlerin ardından üyelerin büyük desteğini alarak kadın meclisi başkanlığına seçilen İmdat Kömbe bir konuşma yaptı. Kömbe, yaptığı teşekkür konuşmasında, yönetim kurulu ve şahsı için gösterilen güvene layık olacaklarını söyleyerek, süratle çalışma gruplarını faaliyete geçirip fikir ve proje üreteceklerini vurguladı. Kurulacak çalışma gruplarına delegasyon dışından kadınlarında görev alabileceğini belirtti.